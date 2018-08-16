В Петрозаводске лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик, три человека пострадали

На улице Транспортной в среду произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus и грузовика BFD8N3, сообщает УГИБДД по Карелии.

"В 15:35 на улице Транспортной, д. 21 (Петрозаводск) произошло столкновение двух транспортных средств. 29-летний водитель автомобиля Ford Focus отвлекся от управления, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным грузовиком BFD8N3", - сказано в сообщении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в результате дорожной аварии пострадали оба водителя и 35-летняя пассажир грузовой машины.

"Пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - отметили в ГИБДД.