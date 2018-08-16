09:30, 16 Августа 2018
В Петрозаводске лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик, три человека пострадали
По теме
Загрузка...
На улице Транспортной в среду произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus и грузовика BFD8N3, сообщает УГИБДД по Карелии.
"В 15:35 на улице Транспортной, д. 21 (Петрозаводск) произошло столкновение двух транспортных средств. 29-летний водитель автомобиля Ford Focus отвлекся от управления, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным грузовиком BFD8N3", - сказано в сообщении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, в результате дорожной аварии пострадали оба водителя и 35-летняя пассажир грузовой машины.
"Пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - отметили в ГИБДД.
По теме
Выбор читателей
09.08.2018, 10:43
14.08.2018, 07:20
10.08.2018, 11:44
15.08.2018, 12:38
10.08.2018, 10:00
Аналитика
13.08.2018 09:00
Обществоведение
Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.
10.08.2018 12:00
09.08.2018 10:09
07.08.2018 13:09
Чтиво
08.08.2018 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
15.08.2018 10:27
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии