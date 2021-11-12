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В Петрозаводске массажиста, обвиняемого в сексуальных преступлениях, в суде защищает его жена

Новости. Криминал
13:40, 24 Декабря 2021
фото: © unsplash

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В этом уголовном деле восемь потерпевших, в том числе несовершеннолетние девочки.

Так, 22 декабря коллегия из трех судей петрозаводского городского суда: Елены Голяевой (председательствующей), Татьяны Петиной и Эдуарда Новоселова до 24 марта следующего года продлила срок содержания под стражей 34-летнего гражданина Индии. Этот факт «Столице на Онего» подтвердили в суде, где сообщили, что сам подсудимый просил назначить ему домашний арест.

Напомним, что следствие, которое провел следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Дюжилов, обвиняет гражданина Индии в различных преступлениях сексуального характера в отношении жительниц Карелии, включая петрозаводчанок и жительницу Кондопоги.

В этом уголовном деле, рассматриваемом в закрытом заседании, 8 потерпевших. В их числе, по версии следствия, например, несовершеннолетняя девочка, которую, по данным следствия, подсудимый изнасиловал. Кроме того, ему вменяются в вину развратные действия в отношении двоих девочек-подростков, одной из которых еще не было 14-ти, а другой — 16 лет.

А также незаконные изготовление и оборот порнографических материалов. Как нам стало известно, по интернету гражданин Индии просил девочек присылать ему фото в стиле «ню», которые он размещал в своей группе «В контакте».

Как мы ранее рассказывали, гражданин Индии приехал в Петрозаводск несколько лет назад. Здесь он женился на местной женщине, у семейной пары есть четырехлетний сын. Чтобы его увидеть, ранее подсудимый на коленях просил суд хотя бы на три дня отпустить его под домашний арест, однако ему отказали. Тем более, что, по нашим данным, свою вину он не признает. Поскольку подсудимый плохо владеет русским языком, на суде ему предоставляются услуги переводчика с английского.

После приезда в Петрозаводск, гражданин Индии работал массажистом в одном из лечебно-оздоровительных учреждений Карелии и, судя по отзывам, считался хорошим специалистом. Однако около двух лет назад, после обращения некоторых потерпевших в правоохранительные органы, его задержали и арестовали. С тех пор шло следствие, проводились многочисленные экспертизы.

С представительницами прекрасного пола подсудимый, которого защищает опытный адвокат Юрий Мотылев, знакомился в интернете, при этом зачастую представлялся женским именем и старался изменять свой голос. Поскольку несовершеннолетним потерпевшим тяжело вспоминать прошлое, в суде были оглашены их показания во время предварительного следствия. А представляющие интересы дочерей родители на процессе попросили «надолго посадить» обвиняемого.

При этом, по имеющейся информации, супруга гражданина Индии, которую суд допустил к его защите, не верит в виновность мужа.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 15 февраля.

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Комментарии

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Hoвый
2021-12-24 15:30:32
Этого нп девятку отправят на строгий режим. А дмитриева в надвоицы для рецидивистов. Так что не смогут опытом обменяться.
кир
2021-12-24 15:06:06
Советский суд самый гуманный суд в мире.© Его жене другие бабы завидуют. :)
Os
2021-12-24 14:50:22
Он с ними по-английски разговаривал в интернете?
Offff
2021-12-24 14:34:49
феерично . Но он , социально-близкий.
Экспeрд
2021-12-24 14:34:15
фрау эмми уже выдала фломастеры и бумагу для плакатиков ?
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