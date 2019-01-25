В Петрозаводске менеджер по продаже квартир отделалась условным сроком за мошенничество на 1,7 млн рублей

Городской суд Петрозаводска признал виновной в особо крупном мошенничестве менеджера по продаже квартир.

Как доказано судом, весной 2016 года женщина, являясь менеджером по продажам одного из агентств недвижимости, похитила 1,7 млн рублей, принадлежащих организации- застройщику многоквартирного жилого дома в Петрозаводске.

Злоумышленница заключила от своего имени с застройщиком договор участия в долевом строительстве жилья, после чего, воспользовавшись наличием у нее доступа к факсимиле подписи директора организации-застройщика, изготовила справку, в которую внесла ложные и недостоверные сведения об исполнении ею обязательств указанному договору.

В последующем она уступила право по договору участия в долевом строительстве жилого дома другой гражданке, которая перечислила на банковский счет 1,7 млн. рублей. Полученные деньги на расчетный счет организации-застройщика подсудимая не внесла, а потратила на свои нужды, принятые на себя обязательства не исполнила.

"К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным роком 3 года", - отметили в пресс-службе суда.

В законную силу приговор суда не вступил.