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В Петрозаводске мошенники обманули 89-летнюю бабушку

Новости. Криминал
11:09, 25 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Пожилая петрозаводчанка перевела лжебанкирам 90 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 89-летней жительницы города о мошенничестве. Женщина рассказала, что ответила на звонок с неизвестного номера. Телефонный собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники получили доступ к ее банковской карте. Для того чтобы предотвратить финансовые потери женщине следовало снять все деньги и перевести их на новый, якобы безопасный счет. Пожилая женщина растерялась и решила следовать инструкциям телефонных лжебанкиров. Сначала она обналичила средства, а следом совершила два перевода по 45 000 рублей на продиктованные ей номера. После этого звонки прекратились. Женщина поняла, что так могли действовать мошенники, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мошенники оставили ребенка в Карелии без торта на день рождения.

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