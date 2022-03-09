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В Петрозаводске мошенники оставили без денег двух женщин с колясками

Новости. Общество
10:59, 15 Марта 2022
фото: © Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

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Две жительницы Петрозаводска пострадали в результате мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 20-летней горожанки. Она сообщила, что стала жертвой недобросовестного продавца и лишилась более 8,5 тыс. рублей.

В одной из популярных социальных сетей девушка нашла объявление о продаже детской коляски. В ходе переписки с продавцом она узнала стоимость товара с услугой доставки до дома и, не задумываясь, перевела в счёт оплаты полную сумму. В итоге коляску петрозаводчанка так и не получила, оказавшись у продавца в «чёрном списке».

Другая жительница столицы Карелии, наоборот, решила продать детскую коляску. Соответствующую информацию она разместила на сайте объявлений и быстро получила отклик.

Жительница другого региона сообщила, что уже перевела оплату, а чтобы продавец могла её получить, прислала ссылку. Перейдя по ней, петрозаводчанка попала на неизвестный интернет-ресурс, ввела реквизиты банковской карты, а также указала код из смс, поступивший на телефон. Тут же с её счета несанкционированно были списаны 11 тысяч рублей.

Собеседница заверила, что это ошибка, и убедила повторить операцию. Баланс счёта вновь уменьшился на такую же сумму, после чего петрозаводчанка ввела данные карты в третий раз и потеряла последние хранившиеся на счёте 3 тысячи рублей.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет. Не переводите деньги за товар без гарантий его получения, никогда не пользуйтесь ссылками, направленными не в официальном чате сайта объявлений.

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