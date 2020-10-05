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В Петрозаводске москитная сетка на окне не спасла жильцов первого этажа от кражи телефонов

Новости. Криминал
17:20, 06 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/Photographee.eu
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Жители Петрозаводска лишились гаджетов, оставив на ночь открытые окна в квартире.

По сообщению МВД Карелии, полицейские раскрыли две кражи, совершенные 31-летним петрозаводчанином. Мужчина, проходя ночью мимо жилого дома, заметил, что одно из окон на первом этаже открыто. На подоконнике лежали 2 мобильных телефона. Воспользовавшись тем, что жильцы спят, мужчина снял москитную сетку с окна и похитил гаджеты. Один телефон успел продать, а второй изъяли полицейские.

До этого предприимчивый молодой человек не устоял перед соблазном украсть кастрюлю и шторку для ванной комнаты из магазина хозяйственных товаров. Продавец отвлеклась и не заметила, как посетитель спрятал товар под одежду. Скрывшись с места преступления, он похищенное сбыл.

Ущерб от двух преступлений, в которых молодой человек сознался, превысил 11 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела о краже и о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

Подозреваемый арестован.  

Ранее кража поддонов привела жителя Карелии на скамью подсудимых.

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Комментарии

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кир
2020-10-06 18:17:40
Был расстрелян на заднем дворе. И делов то. Градус напряжения от воровства сразу упадет.
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