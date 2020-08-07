В Петрозаводске мотоциклист кубарем покатился по дороге после столкновения с легковушкой (ВИДЕО)

Столкновение произошло после того, как транспортные средства покинули кольцо: участники движения не поделили проезжую часть.

Авария случилась восьмого августа в 8-30 на кольце в районе Лососинского шоссе и Лесного проспекта. Видео столкновения опубликовано в комментариях к тематическому посту в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Момент дорожного происшествия был зафиксирован камерой наружного наблюдения "Sampo.ru".

На записи видно, как мотоцикл и автомобиль покидают кольцо. Транспортные средства двигаются в попутном направлении и затем сталкиваются. Мотоциклист падает на землю, его относит к обочине.

Как пояснили в ГИБДД корреспонденту "Столицы на Онего", мотоциклист после аварии самостоятельно обратился за оказанием медицинской помощи. Обстоятельства случившегося выясняются, сказали в инспекции.

Ранее сообщалось, как легковушка наехала на мотоциклиста в Петрозаводске.