Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:09, 29 Марта 2019
фото: Администрация Петрозаводского городского округа

В Петрозаводске может появиться памятник воину-афганцу

Загрузка...

Этот вопрос поднимался на выездном совещании Ирины Мирошник и Рашида Нургалиева, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ирина Мирошник и Рашид Нургалиев провели выездное совещание в районе Первомайского проспекта и улицы Антикайнена.

Сегодня Глава Петрозаводска и заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев обсудили планы по дальнейшему благоустройству парка Мира и парка Лес Победы. Этой теме было посвящено выездное совещание. Рашид Нургалиев высказал намерение оказать помощь в продолжении обустройства зеленой зоны. В частности, рассматривается вопрос установки памятника воину-афганцу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-03-29 17:09:54
Афганцы непобедимы: и наших, и американцев выгнали; и дальше продолжают выращивать наркосодержащие растения и кайфовать.
кир
2019-03-29 16:22:19
Сколько можно огней вечных, солдат неизвестных, партизан, афганцев ставить? Мирной жизнью бы занялись. Ан, не умеете. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти

Аналитика

Сегодня 11:41
Капитал
Клиника у храма
В Петрозаводске 27 марта состоялось событие российского масштаба – на улице Варламова был заложен первый камень в основание строительства детской офтальмологической клиники.
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 2
28.03.2019 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
28.03.2019 09:36
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 3
25.03.2019 14:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
"Просто сжимается сердце"
Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
"Я думала, будет хуже" 5
28.03.2019 12:33
Владимир Тарачев: "Надежность электросетей – наша важнейшая задача" 1
28.03.2019 12:01
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым
Новое
Сегодня 16:21
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»