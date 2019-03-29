В Петрозаводске может появиться памятник воину-афганцу

Этот вопрос поднимался на выездном совещании Ирины Мирошник и Рашида Нургалиева, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ирина Мирошник и Рашид Нургалиев провели выездное совещание в районе Первомайского проспекта и улицы Антикайнена.

Сегодня Глава Петрозаводска и заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев обсудили планы по дальнейшему благоустройству парка Мира и парка Лес Победы. Этой теме было посвящено выездное совещание. Рашид Нургалиев высказал намерение оказать помощь в продолжении обустройства зеленой зоны. В частности, рассматривается вопрос установки памятника воину-афганцу.