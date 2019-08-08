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Новости. Криминал
11:04, 08 Августа 2019
фото: @ klops.ru

В Петрозаводске мужчина напал с битой на прохожих, показавшихся ему подозрительными

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Одному из прохожих удалось убежать, другой был травмирован, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 21-летний петрозаводчанин. Он с товарищем гулял по ночному городу. Около одного из общежитий в окрестностях Первомайского проспекта к ним подошел неизвестный с битой и замахнулся для удара. Другу удалось убежать, а заявитель был беспричинно травмирован спортивным инвентарем.

Участковый уполномоченный полиции установил личность 20-летнего подозреваемого. Молодой человек в свое оправдание сказал, что прохожие незнакомцы показались ему подозрительными.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

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Комментарии

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кир
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Наши люди в булочную на такси не ездят и по ночам не гуляют.
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