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В Петрозаводске мужчина нашел на улице банковскую карту и пошел в алкомаркет

Новости. Криминал
17:40, 27 Декабря 2021
фото: © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Житель столицы Карелии стал фигурантом уголовного дела, позарившись на чужую карту.

По сообщению МВД Карелии, в правоохранительные органы в минувшую пятницу обратился 40-летний петрозаводчанин. Он сообщил, что стал жертвой кражи. Мужчина пояснил, что потерял карту, а вскоре обнаружил СМС-уведомления о списанных со счёта 2 000 рублей.

Полицейские  установили, что к преступлению причастен 39-летний житель Петрозаводска. Мужчина дал признательные показания. По словам подозреваемого, он нашёл чужую карту на улице и не предпринял попыток отыскать законного владельца. Вместо этого отправился в магазин и путём бесконтактной оплаты приобрёл спиртные напитки.

Теперь петрозаводчанину предстоит ответить перед законом: максимальная санкция инкриминируемой ему уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее девятнадцатилетний житель Прионежья нашел карту и прогулял в Петрозаводске чужие 5 000 рублей.

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Комментарии

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кир
2021-12-27 18:31:41
Карты не валяются на улице как и деньги. Ни разу не находил. :)
Гость
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