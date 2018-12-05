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Новости. Криминал
09:47, 05 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске мужчина обещал убить соседку игрушечным автоматом за занятия фитнесом

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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством местной жительнице, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 34-летняя горожанка и сообщила, что ей угрожали убийством.

Днем женщина занималась дома фитнесом, производимый при этом шум не понравился её соседу, проживающему этажом ниже. Пьяный мужчина стал стучаться в дверь к соседке  и кричать, чтобы она прекратила. Женщина отказалась идти на уступки.

"Тогда тот вернулся к себе в квартиру, взял игрушечную модель автомата и вновь поднялся на лестничную площадку этажом выше. Затем петрозаводчанин наставил на оппонентку игрушечный автомат и высказал угрозы физической расправы. Свидетелями конфликта стали соседи по лестничной площадке", - говорится в сообщении

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством".

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Комментарии

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Lana
2018-12-05 10:35:58
У ментов, видимо, более важных дел нет. Только разборками занимаются на бытовой почве. Мадам сама спровоцировала конфликт. Зачем надо было вообще дверь открывать пьяному субъекту? Значит искала "приключений" на свою голову.
Неравнодушный
2018-12-05 10:25:12
Вы и в любви, оказывается, ни фига не разбираетесь.
Гость
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