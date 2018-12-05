В Петрозаводске мужчина обещал убить соседку игрушечным автоматом за занятия фитнесом

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством местной жительнице, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 34-летняя горожанка и сообщила, что ей угрожали убийством.

Днем женщина занималась дома фитнесом, производимый при этом шум не понравился её соседу, проживающему этажом ниже. Пьяный мужчина стал стучаться в дверь к соседке и кричать, чтобы она прекратила. Женщина отказалась идти на уступки.

"Тогда тот вернулся к себе в квартиру, взял игрушечную модель автомата и вновь поднялся на лестничную площадку этажом выше. Затем петрозаводчанин наставил на оппонентку игрушечный автомат и высказал угрозы физической расправы. Свидетелями конфликта стали соседи по лестничной площадке", - говорится в сообщении

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством".