В Петрозаводске женщина попала под колеса автомобиля

ДПТ произошло в минувшую среду на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Лесной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.20 водитель Ford Kuga на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода.

57-летняя женщина пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.