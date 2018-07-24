В Петрозаводске мужчина расплачивался поддельными деньгами в магазинах и на АЗС

Городской суд столицы Карелии приговорил к условному срок в три года мужчину, который привез в республику поддельные денежные купюры.

Как рассказали в суде, с ноября 2017 года по январь 2018 года подсудимый из корыстных побуждений перевез из города Москва для сбыта в Петрозаводске 12 поддельных купюр по 5 тыс.рублей. "Деньгам" он расплачивался в различных магазинах, в аптечном пункте, с курьером пиццерии, на автозаправочной станции. Одну купюру также передал в качестве долга своему знакомому.

"В дальнейшем поддельные банковские билеты были изъяты из незаконного оборота. О. назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - рассказали в суде.

Мужчине также назначено дополнительное наказание – штраф в 100 тыс. рублей. На стадии предварительного следствия и досудебного заседания ущерб возмещен гражданским истцам частично в 55 тыс. рублей.

Кроме этого, удовлетворен гражданский иск одного из истцов на сумму в 5 тыс. рублей.