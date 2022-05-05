В Петрозаводске мужчина с ножом отобрал у подростов телефон

В столице Карелии будут судить рецидивиста, подозреваемого в разбойном нападении на группу подростков.

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 38 — летнего обвиняемого в разбойном нападении. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 24 июля 2021 года обвиняемый, находясь возле жилого дома по улице Дзержинского, совершил нападение на группу подростков. Угрожая ножом 16 — летней девушке, обвиняемый отобрал мобильный телефон одного из несовершеннолетних стоимостью более 7000 рублей, после чего с места происшествия скрылся. Похищенный гаджет продал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. В период следствия обвиняемый находился под стражей. Установлено, что ранее он уже был судим за кражу, отбывал наказание в местах лишения свободы. Свою вину в совершенном преступлении признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, бывший зэк в Петрозаводске совершил разбойное нападение на ломбард.