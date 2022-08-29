В Петрозаводске мужчина ударил гостя в грудь ножом и попросил никому не рассказывать

Житель Петрозаводска вернулся из гостей в окровавленной одежде и взволновал родителей, сообщили в МВД Карелии.

Накануне утром в дежурную часть полиции Петрозаводска поступила информация из больницы, что к ним поступил 37-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки. Скорую помощь ему вызвал отец. Он и рассказал, что вечером сын отправился по личным делам, а вернулся ранним утром следующего дня в испачканной кровью одежде. На вопрос, что произошло, петрозаводчанин ответил, что на него напали неизвестные. Однако в дальнейшем эта версия не подтвердилась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что травмы пострадавшему нанёс знакомый, 34-летний ранее судимый житель Петрозаводска. Подозреваемый пригласил товарища на небольшое застолье. Распивая спиртные напитки, участники бурно обсуждали различные темы. В один из моментов хозяин квартиры взял нож и, по версии полиции, один раз ударил им гостя в грудь. Затем он попытался оказать мужчине первую помощь, а также попросил не сообщать о случившемся в полицию.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант признался в содеянном. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.