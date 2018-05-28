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Новости. Криминал
12:48, 28 Мая 2018

В Петрозаводске мужчина угрожал ножом полицейским, а потом побил одного из них

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В Петрозаводске мужчина обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 1 и 5 мая 37-летний житель Петрозаводска дважды проникал в чужое жилье в Прионежском районе.  Полицейские приехали к обвиняемому домой, чтобы доставить в отдел полиции.

Мужчина отказался выполнять требования сотрудников полиции, повел себя агрессивно и сначала угрожал им ножом, а затем ударил одного из них рукой. К злоумышленнику была применена физическая сила, и он был доставлен в отдел полиции.

В настоящее время петрозаводчанин арестован. По делу проводятся следственные действия. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-28 12:58:21
Просто абсурд какой-то. Почему для начала и конца застрелить не попробовали?
Гость
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