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Новости. Криминал
08:30, 16 Мая 2018

В Петрозаводске мужчина украл дорогой квадрокоптер

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Петрозаводские полицейские раскрыли кражу квадрокоптера, совершенную в одном из магазинов города, сообщает МВД Карелии.

С сообщением о краже дрона обратились работники одного из магазинов цифровой техники. Причиненный ущерб составил более 38 тысяч рублей. Кража была совершена за несколько дней до обращения в полицию. Пропажа была обнаружена во время ревизии.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения. На одной из них было видно, что в отдел зашел мужчина, выбрал на прилавке дорогостоящую модель, положил ее в сумку и покинул магазин.

Полицейские установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался 36-летний житель Петрозаводска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что ему удалось вынести товар, нейтрализовав антикражное оборудование, а затем продал похищенное.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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