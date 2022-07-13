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В Петрозаводске мужчина устроил бесплатную дегустацию алкоголя в магазине и попал в полицию

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фото: кадр из фильма «Bad Santa 2» © Miramax Films и Vudu, 2016

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За сутки росгвардейцы в Карелии задержали твоих любителей бесплатного шоппинга.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, представители службы безопасности одного из сетевых магазинов Петрозаводска были вынуждены вызвать наряд вневедомственной охраны. Они заметили, что неизвестный мужчина, находясь в торговом зале, открыл бутылку крепкого спиртного, отпил и поставил на место. За порчу товара был задержан и передан полиции 42-летний житель Медвежьегорского района.

Спустя несколько часов группа задержания вновь вынуждена была выезжать в этот же сетевой магазин. На этот раз за попытку кражи был задержан 20-летний петрозаводчанин.

Еще один инцидент произошел в Кондопоге. Там 36-летний мужчина украл алкоголь, а потом вновь вернулся в этот же магазин. Сотрудники службы безопасности не дали ему уйти. Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, подросток из Москвы пытался ночью вынести бутылку коньяка из магазина в Петрозаводск.

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