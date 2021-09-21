В Петрозаводске мужчина выломал ночью двери в магазине, откуда вынес алкоголь и сигареты

Полицейские задержали ранее судимого молодого человека, обокравшего сетевой магазина Ключевой.

В минувший четверг в 8.30 в петрозаводскую полицию обратился работник сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Ключевая. Он сообщил, что около 4 утра неизвестный, сломав входные двери, проник в торговый зал и похитил дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, ообщилив МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к преступлению гражданина и задержали его по горячим следам. Подозреваемый – 31-летний ранее судимый житель Петрозаводска – дал признательные показания. Он рассказал, что продал похищенное, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время назначена оценочная экспертиза, по результатам которой будет определена сумма причиненного организации материального ущерба. Устанавливается место сбыта.

Фигуранту уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, полиция в Петрозаводске ищет девушек, подозреваемых в краже из торгового центра.