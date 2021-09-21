Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

В Петрозаводске мужчина выломал ночью двери в магазине, откуда вынес алкоголь и сигареты

Новости. Криминал
10:32, 25 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Новости партнеров

Полицейские задержали ранее судимого молодого человека, обокравшего сетевой магазина Ключевой.

В минувший четверг в 8.30 в петрозаводскую полицию обратился работник сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Ключевая. Он сообщил, что около 4 утра неизвестный, сломав входные двери, проник в торговый зал и похитил дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, ообщилив МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к преступлению гражданина и задержали его по горячим следам. Подозреваемый – 31-летний ранее судимый житель Петрозаводска – дал признательные показания. Он рассказал, что продал похищенное, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время назначена оценочная экспертиза, по результатам которой будет определена сумма причиненного организации материального ущерба. Устанавливается место сбыта.

Фигуранту уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, полиция в Петрозаводске ищет девушек, подозреваемых в краже из торгового центра.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска

Чтиво

24.09.2021 10:00
Без политики
На острие офтальмологии
В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
20.09.2021 13:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»