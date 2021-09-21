Полиция в Петрозаводске ищет девушек, подозреваемых в краже из торгового центра (ВИДЕО)

Сотрудники полиции просят помочь в розыске трех подозреваемых в краже из торгового центра, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники петрозаводской полиции устанавливают личности неизвестных девушек, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к краже товара из крупного торгового центра Петрозаводска.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефону: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, в Карелии продолжают разыскивать поджигателей лесозавода в Лоухском районе - за информацию предлагают до полумиллиона рублей.