В Петрозаводске мужчина выплатил ребенку алименты, боясь угодить за решетку

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Мужчина задолжал ребенку свыше 120 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
В отношении должника были применены меры принудительного взыскания: временное ограничение права выезда за пределы РФ, вынесено постановление об ограничении специального права должника в части водительского удостоверения, обязательные работы сроком 20 часов.
После неплательщика привлекли к уголовной ответственности. Размер задолженности составил около 123 тысяч рублей. Уголовное дело было направлено в суд.
Перспектива реального лишения свободы побудила должника погасить задолженность в полном объеме.
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