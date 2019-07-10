В Петрозаводске мужчина выплатил ребенку алименты, боясь угодить за решетку

Мужчина задолжал ребенку свыше 120 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

В отношении должника были применены меры принудительного взыскания: временное ограничение права выезда за пределы РФ, вынесено постановление об ограничении специального права должника в части водительского удостоверения, обязательные работы сроком 20 часов.

После неплательщика привлекли к уголовной ответственности. Размер задолженности составил около 123 тысяч рублей. Уголовное дело было направлено в суд.

Перспектива реального лишения свободы побудила должника погасить задолженность в полном объеме.