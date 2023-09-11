В Петрозаводске мужчина зарезал приятеля во время ссоры

Служебная собака взяла след подозреваемого, и полицейский-кинолог раскрыл убийство.

В конце августа в полицию Петрозаводска поступило сообщение о том, что в карельской столице во дворе жилого дома нашли труп. Тело 40-летнего мужчины обнаружили врачи скорой помощи, которые приехали на вызов.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Инспектор-кинолог МВД Карелии Александр Шудель начал работу со служебной собакой Вальдой. Собака взяла след и привела полицейского в соседний двор. Там прятался 32-летний подозреваемый. Кинолог связался с сотрудниками патрульно-постовой службы. Они задержали фигуранта.

Было установлено, что в тот день подозреваемый поссорился с приятелем и ударил его ножом в грудь. Тело пытался спрятать в кустах, но услышал сирену машины скорой помощи и убежал.

В Следкоме Карелии было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемого взяли под стражу.

Руководство приняло решение о поощрении старшего прапорщика полиции Александра Шуделя за профессиональное мастерство при выполнении служебных задач, отметили в пресс-службе МВД Карелии.