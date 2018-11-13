В Петрозаводске мужчине грозит 6 лет колонии за изнасилование

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В столице Карелии перед судом предстанет 49-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании.
По версии следствия, в ночь на 8 сентября 2018 года обвиняемый ехал на автомобиле по Петрозаводску и увидел незнакомую девушку. Он остановился рядом с ней и силой затащил в машину. Затем злоумышленник завез ее в безлюдное место и изнасиловал.
С места происшествия обвиняемый скрылся, но был задержан.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 6 лет колонии.
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