В Петрозаводске мужчине грозит 6 лет колонии за изнасилование

В столице Карелии перед судом предстанет 49-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании.

По версии следствия, в ночь на 8 сентября 2018 года обвиняемый ехал на автомобиле по Петрозаводску и увидел незнакомую девушку. Он остановился рядом с ней и силой затащил в машину. Затем злоумышленник завез ее в безлюдное место и изнасиловал.

С места происшествия обвиняемый скрылся, но был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 6 лет колонии.