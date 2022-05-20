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В Петрозаводске мужчину обвиняют в грабеже: его добычей стала мягкая игрушка

Новости. Происшествия
09:40, 21 Мая 2022
фото: © выкса.рф

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По информации МВД, пьяный агрессивный мужчина убежал из цветочного ларька с мягкой игрушкой, но был пойман.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от работницы одного из цветочных павильонов. Она сообщила, что посетитель не оплатил товар. Об этом информирует МВД.

На место происшествия был направлен наряд ППС. Женщина рассказала полицейским, что ночью во время её смены в ларёк зашёл посетитель в состоянии опьянения. Он вёл себя агрессивно, нецензурно выражался, а затем взял с прилавка мягкую игрушку и убежал.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. К хищению оказался причастен 39-летний горожанин. Он признался, что игрушку хотел подарить ребенку. Похищенное имущество было изъято, мужчина доставлен в специальное помещение для задержанных. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее сообщалось, что Карелия стала лидером в России по числу грабежей и разбоев.

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