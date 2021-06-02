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В Петрозаводске на дороги продолжают наносить разметку со стеклошариками

Новости. Общество
16:40, 03 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» наносит разметку на улицы города, сообщили в администрации Петрозаводска.

Подрядчик продолжает наносить разметку на обновленные участки дорог. На этой неделе были обозначены пешеходные переходы на пересечениях улицы Правды с Ключевским шоссе и улицей Льва Толстого. Ранее на улице Правды полностью завершились дорожные работы: заменено асфальтовое покрытие, пролиты швы, заделаны оставшиеся от кернов углубления.

При благоприятных погодных условиях организация продолжит наносить разметку и на других пешеходных переходах, расположенных на отремонтированных участках.

Также подрядчик в рамках гарантийных обязательств обновит нанесенную в прошлом году дорожную маркировку. Работы будут проводиться в разных районах города.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021–2022 годы на петрозаводские магистрали планируется нанести 17 тысяч квадратных метров разметки. В первую очередь усилия подрядчика будут сосредоточены на пешеходных переходах возле образовательных учреждений города и на отремонтированных участках дорог. Маркировка выполняется холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками и спрей-пластиком.

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