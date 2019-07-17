В Петрозаводске на Древлянке сбили дорожного рабочего

Сегодня утром на Лососинском шоссе автомобиль наехал на дорожного рабочего, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В среду, 17 июля, в 6.35 в районе Лососинского шоссе, 10, в месте производства дорожных работ, произошло ДТП.

Автомобиль сбил мужчину – водителя грузовика. ДТП произошло в момент, когда рабочий вышел из кабины для проверки кузова.

О состоянии пострадавшего, пока ничего не известно.

Подробности происшествия уточняются.