На одной улице в Петрозаводске установили 17 торговых точек

На Древлянке на бульваре Интернационалистов построили 8 магазинов и 9 ларьков.

В редакцию "Столицы на Онего" жительница Древлянки прислала фото и сообщение, что на бульваре Интернационалистов - на расстоянии длиной в 600-800 метров работает 17 торговых точек, одна из которых открылась 1 декабря.

"В первый день зимы на бульваре Интернационалистов прямо перед входом в "Мангал" установили магазин-ларек по продаже хлеба", - написала взмущенная горожанка.



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"Теперь у горожан есть возможность, пройдя по одной улице, посетить сразу 8 магазинов (один из которых круглосуточный) и 9 ларьков, - сообщила автор обращения, - интересно, есть в Петрозаводке нормы установки торговых объектов на один кв.м?"



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Также петрозаводчанка отметила, что время от времени один из сетевых магазинов сдает свою территорию приезжим "торговцам из Белоруссии, которые неделями украшают бульвар зелено-красными палатками с салом и щербетом".



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Безрадостную картину, по словам жительницы Древлянки, завершает ночное заведение "Мангал", посетители которого справляют нужду в близстоящих домах, по ночам орут матом и ломают скамейки.

"Повсюду грязь, помойка переполнена, крысы бегают от домов до магазинов, как в столовую", - возмутилась женщина.



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Напомним, ранее сообщали, что в скором времени на бульваре Интернационалистов откроется сетевой магазин "Пятерочка".