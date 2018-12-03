Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 03 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

На одной улице в Петрозаводске установили 17 торговых точек

Загрузка...

На Древлянке на бульваре Интернационалистов построили 8 магазинов и 9 ларьков.

В редакцию "Столицы на Онего" жительница Древлянки прислала фото и сообщение, что на бульваре Интернационалистов - на расстоянии длиной в 600-800 метров работает 17 торговых точек, одна из которых открылась 1 декабря.

"В первый день зимы на бульваре Интернационалистов прямо перед входом в "Мангал" установили магазин-ларек по продаже хлеба", - написала взмущенная горожанка.


фото

"Теперь у горожан есть возможность, пройдя по одной улице, посетить сразу 8 магазинов (один из которых круглосуточный) и 9 ларьков, - сообщила автор обращения, - интересно, есть в Петрозаводке нормы установки торговых объектов на один кв.м?"


фото

Также петрозаводчанка отметила, что время от времени один  из сетевых магазинов сдает свою территорию приезжим "торговцам из Белоруссии, которые неделями украшают бульвар зелено-красными палатками с салом и щербетом".


фото

Безрадостную картину, по словам жительницы Древлянки, завершает ночное заведение "Мангал", посетители которого справляют нужду в близстоящих домах, по ночам орут матом и ломают скамейки.

"Повсюду грязь, помойка переполнена, крысы бегают от домов до магазинов, как в столовую", - возмутилась женщина.


фото

Напомним, ранее сообщали, что в скором времени на бульваре Интернационалистов откроется сетевой магазин "Пятерочка".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тима
2018-12-03 10:13:55
Показатель "работы" городских властей, вопрос : за сколько можно ставить ларьки и палатки?
А то что пИсают на улице из "Мангала" выходя, тут просто штрафы увеличить в 1000 раз за это и сразу концы на узел завяжут, а почему выходят на улицу?Туалеты в кафе значит не устраивают или нет их,кафе закрыть....Хотя, Древлянка давно заселена дико-образами ,а им законы не пИсаны....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.11.2018, 19:10
Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
27.11.2018, 15:39
Просто космос какой-то
27.11.2018, 11:26
Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента
27.11.2018, 09:54
В Петрозаводске сбит пешеход, личность которого не могут установить

Аналитика

30.11.2018 13:03
Капитал
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 1
Директор компании "ТехРент" Борис Сидоров рассказал, как предприятие оснащено техникой и почему трактор "Беларус" настоящий хозяин никогда не заменит на импортный погрузчик.
Взрывной бизнес
29.11.2018 13:34
Профицит на дефиците 3
28.11.2018 13:52
Просто космос какой-то 11
27.11.2018 15:39
Эталонный Водоканал 1
27.11.2018 15:35
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2018 14:54
Без политики
Катаракта у всех впереди. Что делать?
Если всю жизнь вынуждены были пользоваться очками и вдруг начали хорошо читать без них – вам к офтальмологу.
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 4
30.11.2018 10:00
Порхать как бабочка и жалить, как пчела
28.11.2018 16:03
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - КВАДРОЦИКЛЫ
27.11.2018 13:42
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»