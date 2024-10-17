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В Петрозаводске начал работу русско-китайский языковой клуб

Новости. Культура
13:40, 21 Октября 2024
фото: petrsu.ru

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Работа клуба организована с целью познакомить и объединить иностранных и русских студентов.

В октябре состоялось открытие русско-китайского разговорного языкового клуба, сообщили на сайте Петрозаводского университета. Это событие стало важным этапом в развитии программы подготовки бакалавров «Русский язык как иностранный, китайский язык», которая реализуется в Институте филологии.

Между ПетрГУ и Петрозаводской государственной консерваторией им. А. К. Глазунова существует договор о сотрудничестве, языковой клуб — это одна из практических граней его реализации.

Работа русско-китайского клуба организована с целью познакомить и объединить иностранных студентов консерватории из Китая и русских студентов, изучающих китайский язык, будущих преподавателей РКИ.

Первая встреча состоялась в стенах консерватории и была организована опытными преподавателями русского языка как иностранного Е. А. Великановой, М. А. Рудиной, О. В. Семеновой.

Уже на первой встрече, в которой приняли участие более 30 человек, все возможные культурные и языковые барьеры были преодолены, царила теплая и дружественная атмосфера, создавалось ощущение, что все знакомы уже давно.

Студенты активно обсуждали учебу, трудности при изучении иностранного языка, хобби, свободное время и многое другое. Неожиданный подарок студенты ПетрГУ получили от одной из китайских студенток — роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина», изданный в КНР на китайском языке. 

Подобные встречи имеют не только практическую направленность и способствуют совершенствованию знаний в области изучения как китайского языка, с одной стороны, так и русского — с другой. Они являются в какой-то степени культурным мостом между Россией и Китаем, помогают лучше понять культуру двух стран: уже на первой встрече китайские студенты рассказали о некоторых достопримечательностях родной страны, культуре, традиционных духовных ценностях Китая

— поделилась своими впечатлениями соорганизатор разговорного клуба доцент кафедры русского языка как иностранного и прикладной лингвистики ПетрГУ О. В. Семенова.

Встречи в рамках языкового клуба запланированы на регулярной основе, следующая должна состояться в конце октября — начале ноября. 

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