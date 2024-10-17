В Петрозаводске начал работу русско-китайский языковой клуб

Между ПетрГУ и Петрозаводской государственной консерваторией им. А. К. Глазунова существует договор о сотрудничестве, языковой клуб — это одна из практических граней его реализации.
Работа русско-китайского клуба организована с целью познакомить и объединить иностранных студентов консерватории из Китая и русских студентов, изучающих китайский язык, будущих преподавателей РКИ.
Первая встреча состоялась в стенах консерватории и была организована опытными преподавателями русского языка как иностранного Е. А. Великановой, М. А. Рудиной, О. В. Семеновой.
Уже на первой встрече, в которой приняли участие более 30 человек, все возможные культурные и языковые барьеры были преодолены, царила теплая и дружественная атмосфера, создавалось ощущение, что все знакомы уже давно.
Студенты активно обсуждали учебу, трудности при изучении иностранного языка, хобби, свободное время и многое другое. Неожиданный подарок студенты ПетрГУ получили от одной из китайских студенток — роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина», изданный в КНР на китайском языке.
Подобные встречи имеют не только практическую направленность и способствуют совершенствованию знаний в области изучения как китайского языка, с одной стороны, так и русского — с другой. Они являются в какой-то степени культурным мостом между Россией и Китаем, помогают лучше понять культуру двух стран: уже на первой встрече китайские студенты рассказали о некоторых достопримечательностях родной страны, культуре, традиционных духовных ценностях Китая
— поделилась своими впечатлениями соорганизатор разговорного клуба доцент кафедры русского языка как иностранного и прикладной лингвистики ПетрГУ О. В. Семенова.
Встречи в рамках языкового клуба запланированы на регулярной основе, следующая должна состояться в конце октября — начале ноября.
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