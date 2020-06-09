В Петрозаводске начали наносить граффити ко Дню России

Рисунок появится около кинологического центра к 12 июня, сообщили в Минобразования Карелии.

Мастера уличного изобразительного искусства сегодня начали наносить на бетонный забор Кинологического центра в Петрозаводске креативные сюжеты, приуроченные ко Дню России.

Художники будут работать три дня подряд, чтобы закончить рисунки 12 июня. На граффити будут изображены исторические личности, герои былых времен, сегодняшние герои – врачи, а также надписи, посвященные подвигам врачей во время борьбы с COVID-19.