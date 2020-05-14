890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Драка в Петрозаводске закончилась ДТП (ВИДЕО) 3
Сегодня 10:03
Три человека сгорели на пожаре в жилом доме в деревне Карелии
14.05.2020 18:30
В Петрозаводске автоинспекторы гонялись за пьяным водителем с пассажиром в багажнике (ВИДЕО) 1
14.05.2020 18:10

В Петрозаводске начали устранять провал под клумбой, установленной вместо Биг Бена

Новости. Общество
15:27, 15 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

На площади Гагарина приступили к восстановлению места благоустройства, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На площади Гагарина подрядчик ООО "Северин" приступил к устранению просадки грунта. Недостаток появился в результате подмыва шахты, расположенной под площадью у железнодорожного вокзала.

В рамках гарантийных обязательств подрядчик полностью снимет конструкцию клумбы и брусчатку, уплотнит грунт, после чего вернет все элементы обратно. Благоустройство территории планируется завершить в течение следующей недели.


© Администрация Петрозаводска

Напомним, фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел разрушения мощеной площадки под цветником на площади Гагарина, где ранее возвышался Биг Бен.

Общая стоимость проекта составила около полутора миллионов рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Коля
2020-05-15 16:41:18
Полтора миллиона за чью-то халатность и безмозглость?
zanoza
2020-05-15 15:37:08
Вот же какие удобные съёмные клумбы установлены на месте бывшего Биг Бена, видимо заранее подрядчик ,решивший сэкономить на уплотнении грунта, предполагал, что их возможно придётся снимать и переделывать свой скрытый косяк.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня

Аналитика

Сегодня 13:05
Капитал
Пудож останется без тепла и горячей воды? 3
"Карелкоммунэнерго" после получения миллиардной субсидии снимает с себя полномочия гарантирующего поставщика тепловой энергии в Пудожском городском поселении.
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 4
14.05.2020 16:20
Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления" 3
13.05.2020 13:45
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах 2
12.05.2020 14:55
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
12.05.2020 10:43
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 3
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»