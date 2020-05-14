В Петрозаводске начали устранять провал под клумбой, установленной вместо Биг Бена

На площади Гагарина приступили к восстановлению места благоустройства, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На площади Гагарина подрядчик ООО "Северин" приступил к устранению просадки грунта. Недостаток появился в результате подмыва шахты, расположенной под площадью у железнодорожного вокзала.

В рамках гарантийных обязательств подрядчик полностью снимет конструкцию клумбы и брусчатку, уплотнит грунт, после чего вернет все элементы обратно. Благоустройство территории планируется завершить в течение следующей недели.



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Напомним, фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел разрушения мощеной площадки под цветником на площади Гагарина, где ранее возвышался Биг Бен.

Общая стоимость проекта составила около полутора миллионов рублей.