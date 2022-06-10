В Петрозаводске начался капитальный ремонт Галереи Героев Советского Союза

Полностью завершить восстановительные работы на мемориале власти обещают к осени, сообщается в администрации Петрозаводска.

Компания «УК Возрождение ТД» занимается в Петрозаводске обновлением Галереи Героев Советского Союза – уроженцев Карелии. Сейчас на объекте продолжаются демонтажные работы. Подрядчик разбирает каменную брусчатку и изношенные элементы мемориала.

Полностью завершить восстановление планируется в начале осени. Мемориал на пересечении улиц Красной и Антикайнена отремонтируют и облицуют гранитом. Подрядчик заново обустроит лестничные спуски, восстановит цветники, замостит дорожки брусчаткой и тротуарной плиткой.

В мэрии напомнили, что в галерее увековечены имена 28 Героев Советского Союза. Объект был открыт 29 октября 1977 года. Представляет собой три бетонные стелы, облицованные малиновым кварцитом, которые воздвигнуты по краям круглой ступенчатой платформы.

В нишах внутренних поверхностей стел установлены плиты из габбро-диабаза с портретами героев, выполненными в технике гравюры по камню. На внешней стороне галереи – надписи накладными металлическими буквами: «Подвиги героев будут вечно жить в памяти народной», «Галерея Героев Советского Союза, наших земляков».

На центральной стеле в ряду портретов выполнено рельефное изображение медали «Золотая звезда». В центре внутреннего пространства галереи установлен одноструйный фонтан.

Авторы галереи — архитектор Эрнст Воскресенский, скульптор Людвиг Давидян, художник Эдгар Григорян.