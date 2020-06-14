В Петрозаводске начался ремонт моста через Неглинку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Петрозаводчанин предупреждают об изменениях в транспортном сообщении между Октябрьским районом и центром города.

Ранее сообщалось, что движение транспортных средств, в том числе маршрутных, со стороны Октябрьского района в сторону района Центр будет осуществляться по маршруту: улица Кирова – Вольная улица – улица Дзержинского – проспект Ленина.

Со стороны района Центр в сторону района Октябрьский – по маршруту: улица Кирова – Городской вал – улица Куйбышева – Малая Слободская улица – улица Федосовой – Озерный переулок – улица Кирова.

На перекрестках стоят сотрудники ГИБДД Карелии и регулируют движение.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.

Наш фотокорреспондент Николай Смирнов подготовил фоторепортаж с места ремонта. Смотрите здесь.