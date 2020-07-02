В Петрозаводске начался ремонт Первомайского проспекта и улицы Калинина (ФОТО)

Подрядчик приступил к работе на последних из запланированных к ремонту в 2020 году городских магистралях.

По сообщению администрации Петрозаводска, АО "АБЗ-Дорстрой" продолжает ремонт дорог и тротуаров карельской столицы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Подрядчик приступил к двум заключительным объектам из 11 запланированных на 2020 год. На Первомайском проспекте началось фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, а на улице Калинина демонтаж бортового камня.

Ранее подрядная организация привела в нормативное состояние Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной проспект, Гвардейскую, Муезерскую, улицы Островского и Ватутина. Продолжаются работы на набережной Варкауса и улице Чапаева.

Ранее спикер Петросовета рассказал об ужесточении контроля за работой подрядчиков..