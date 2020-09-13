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В Петрозаводске начинается отопительный сезон

Новости. Общество
16:34, 14 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Отопительный сезон в столице Карелии начнется с 16 сентября, сообщили в Минстрое РК.

Учитывая большое количество социальных учреждений – больниц, детских садов, школ, средних и высших учебных заведений, а также сложную эпидемиологическую обстановку, министерством строительства, ЖКХ и энергетики РК подписан приказ о начале отопительного сезона в столице Карелии.

В Петрозаводске расположены крупные медучреждения, в которых лечатся, в том числе тяжелобольные люди из всех районов Карелии. Это монопрофильный центр, оказывающий помощь больным коронавирусной инфекцией, многие из которых проходят сложное лечение и длительный восстановительный период, республиканский перинатальный центр, детская и взрослая республиканские больницы, больница скорой медицинской помощи, онкологический диспансер. Здесь же находятся крупнейший карельский вуз и его общежития, в которых также живут студенты, приехавшие на учебу из всех городов и поселков Карелии.

Чтобы избежать всплеска вирусных заболеваний из-за низкой температуры в квартирах и местах пребывания большого количества людей, подключение социальных учреждений и жилого фонда города к теплу начнется в среду.

Ранее Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление.

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Комментарии

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Juniper59
2020-09-14 17:37:58
Синхронизировались с сообщениями о грядущих заморозках, не иначе...
Юнипер
2020-09-14 17:19:55
это хорошо
тетка
2020-09-14 17:16:17
Уже опоздали, людей очень много заболевших именно из-за низкой температуры воздуха и высокой влажности в квартирах. Так ведь еще и не завтра, а только после завтра начнется подключение. А всем известно, что за один час и даже за один день всех не подключат. Значит люди будут продолжать мерзнуть и заболевать. Спасибо, благодетели, за издевательство над нами.
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