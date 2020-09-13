В Петрозаводске начинается отопительный сезон

Отопительный сезон в столице Карелии начнется с 16 сентября, сообщили в Минстрое РК.

Учитывая большое количество социальных учреждений – больниц, детских садов, школ, средних и высших учебных заведений, а также сложную эпидемиологическую обстановку, министерством строительства, ЖКХ и энергетики РК подписан приказ о начале отопительного сезона в столице Карелии.

В Петрозаводске расположены крупные медучреждения, в которых лечатся, в том числе тяжелобольные люди из всех районов Карелии. Это монопрофильный центр, оказывающий помощь больным коронавирусной инфекцией, многие из которых проходят сложное лечение и длительный восстановительный период, республиканский перинатальный центр, детская и взрослая республиканские больницы, больница скорой медицинской помощи, онкологический диспансер. Здесь же находятся крупнейший карельский вуз и его общежития, в которых также живут студенты, приехавшие на учебу из всех городов и поселков Карелии.

Чтобы избежать всплеска вирусных заболеваний из-за низкой температуры в квартирах и местах пребывания большого количества людей, подключение социальных учреждений и жилого фонда города к теплу начнется в среду.

Ранее Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление.