В Петрозаводске начинается реализация пилотного проекта "Умный город"

Реализация Всероссийской программы "Умный город" подразумевает поэтапный перевод управления основными городскими процессами в компьютерную сферу, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня, 9 апреля, в Санкт-Петербурге проходит V Международный арктический форум "Арктика – территория диалога". В рамках форума Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, глава Петрозаводска Ирина Мирошник и глава Карелии Артур Парфенчиков подписали соглашение по реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства.

Реализация Всероссийской программы "Умный город" подразумевает поэтапный перевод управления основными городскими процессами в компьютерную сферу. Электронные системы без вмешательства человека будут собирать и анализировать данные и регулировать, например, уровень освещенности на улицах и пропускную способность перекрестков, а камеры видеонаблюдения - автоматически фиксировать нарушения Правил дорожного движения.

Предполагается поэтапное внедрение систем электронной диспетчеризации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, энергетики. Предусмотрены активное использование в многоквартирных домах автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных, сбор и централизованная обработка информации в сферах ЖКХ, архитектуры, градостроительства, благоустройства.

В Петрозаводске разработана "дорожная карта" по реализации проекта. В числе предусмотренных на этот год мероприятий - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.