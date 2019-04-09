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Новости. Общество
13:49, 09 Апреля 2019
фото: © Донат Сорокин/ТАСС, архив

В Петрозаводске начинается реализация пилотного проекта "Умный город"

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Реализация Всероссийской программы "Умный город" подразумевает поэтапный перевод управления основными городскими процессами в компьютерную сферу, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня, 9 апреля, в Санкт-Петербурге проходит V Международный арктический форум "Арктика – территория диалога". В рамках форума Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, глава Петрозаводска Ирина Мирошник и глава Карелии Артур Парфенчиков подписали соглашение по реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства.

Реализация Всероссийской программы "Умный город" подразумевает поэтапный перевод управления основными городскими процессами в компьютерную сферу. Электронные системы без вмешательства человека будут собирать и анализировать данные и регулировать, например, уровень освещенности на улицах и пропускную способность перекрестков, а камеры видеонаблюдения - автоматически фиксировать нарушения Правил дорожного движения.

Предполагается поэтапное внедрение систем электронной диспетчеризации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, энергетики. Предусмотрены активное использование в многоквартирных домах автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных, сбор и централизованная обработка информации в сферах ЖКХ, архитектуры, градостроительства, благоустройства.

В Петрозаводске разработана "дорожная карта" по реализации проекта. В числе предусмотренных на этот год мероприятий - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.

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Комментарии

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User
2019-04-09 14:20:42
Для умного города нужны умные управленцы, а не кореша и сослуживцы с кумовьями.
кир
2019-04-09 14:13:31
Бесполезно для этого слоя "управленцев".
Гость
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