В Петрозаводске нашли директора для лицея, где руководители увольнялись со скандалом

В администрации Петрозаводска состоялся конкурс на замещение вакантной должности директора Лицея № 13.

Как сообщили в мэрии, в конкурсе участвовало пять кандидатов. Наибольшее количество баллов набрала директор Петрозаводского базового медицинского колледжа Татьяна Васильева. Она теперь возглавит лицей №13.

Напомним, исполняла обязанности директора лицея до конца учебного года Ольга Тулубаева, учитель математики. Она пришла на смену Татьяне Черкавской, которая написала заявление об уходе по собственному желанию в январе нынешнего года. До Черкавской директором лицея №13 была Галина Васильева. Ее уволили 23 июня 2017 года без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам. Увольнение Васильевой вызвало большой общественный резонанс.