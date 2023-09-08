В Петрозаводске нашли и уничтожили зараженные абрикосы

Три партии фруктов из стран СНГ пришлось уничтожить из-за калифорнийского вредителя, сообщили в Россельхознадзоре.

Специалисты североморского межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного мониторинга обнаружили в Петрозаводске 3 партии абрикосов из Киргизии и Армении, зараженные калифорнийской щитовкой. Этот вредитель серьезно ослабляет деревья, которые при сильном заселении щитовкой могут погибнуть через два-три года.

Наличие вредителя было подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии продуктов, выданном Североморским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

Заражённая продукция по решению собственника была уничтожена.