Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Почти полсотни детей заразились в Карелии коронавирусом за сутки 5
Сегодня 09:45
Автовокзал Петрозаводска ввел приоритеты посадки пассажиров 3
Сегодня 07:15
С 2022 года изменится схема выплаты по больничным 1
19.11.2020 20:40
Мужчина в Карелии заманил к себе в коттедж конфетами девочку из многодетной семьи и подверг ее сексуальному насилию 6
Сегодня 12:23
Виски из Финляндии признан лучшим в мире 3
19.11.2020 21:30
Черный Cadillac, выставленный на продажу приставами, принадлежал экс-главе Карелии 2
Сегодня 13:05

В Петрозаводске нашли место для "Дерева Дружбы"

Новости. Общество
16:41, 20 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Работы по установке памятного знака "Дерево Дружбы" начались в Парке Победы.

В Петрозаводске начали устанавливать памятный знак "Дерево Дружбы". Скульптурная композиция появится в Парке Победы напротив здания Петрозаводского государственного университета на лице Пушкинская, сообщили в администрации города.

Работы в соответствии с муниципальным контрактом выполняет  ООО "Возрождение Торговый Дом" из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составит 14,5 млн рублей. 

Сейчас подрядчик приступил к установке заводского фундамента, на котором будет смонтирована опорная часть скульптуры. Территорию вокруг памятного знака благоустроят. Здесь установят декоративную стенку с наименованиями городов-побратимов, оборудуют освещение, пешеходные дорожки и цветники, установят скамейки и урны.

Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы, которое ранее располагалась на Аллее городов-побратимов рядом с площадью Кирова. Они назвали недопустимым размещение Стелы воинской славы на месте Дерева дружбы, однако городские власти не прислушались к этому мнению.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-20 17:17:47
Ну и где логика? "Дерево Дружбы" будет установлено в "Парке Победы", а стела Воинской Славы установлена в месте, где расположены объекты досуга -театры, ансамбль "Кантеле", открытые эстрадные площадки. Разве это уместное соседство для
стелы Воинской Славы? Начудачили, однако!
кир
2020-11-20 17:02:21
Правильно. Они учатся иностранным языкам и уезжают за границу навсегда.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:17
Капитал
Торфяной щит для Онего
Международный проект позволит Петрозаводску избавиться от загрязнения Онежского озера нефтепродуктами в районе популярного у горожан Приозерного парка.
УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной
Сегодня 14:23
Пиявки – маленькие чудо-лекари
19.11.2020 14:24
В "красной зоне" 4
19.11.2020 12:50
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 6
17.11.2020 16:10
Вся аналитика

Чтиво

19.11.2020 11:01
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
"Есть пока не запретили"
19.11.2020 11:00
Землю – казакам, а что карелам? 20
06.11.2020 14:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»