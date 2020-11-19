В Петрозаводске нашли место для "Дерева Дружбы"

Работы по установке памятного знака "Дерево Дружбы" начались в Парке Победы.

В Петрозаводске начали устанавливать памятный знак "Дерево Дружбы". Скульптурная композиция появится в Парке Победы напротив здания Петрозаводского государственного университета на лице Пушкинская, сообщили в администрации города.

Работы в соответствии с муниципальным контрактом выполняет ООО "Возрождение Торговый Дом" из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составит 14,5 млн рублей.

Сейчас подрядчик приступил к установке заводского фундамента, на котором будет смонтирована опорная часть скульптуры. Территорию вокруг памятного знака благоустроят. Здесь установят декоративную стенку с наименованиями городов-побратимов, оборудуют освещение, пешеходные дорожки и цветники, установят скамейки и урны.

Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы, которое ранее располагалась на Аллее городов-побратимов рядом с площадью Кирова. Они назвали недопустимым размещение Стелы воинской славы на месте Дерева дружбы, однако городские власти не прислушались к этому мнению.