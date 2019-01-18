В Петрозаводске нашли мужчину, подозреваемого в краже

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов считает, что нынешний политический режим в России доживает последние годы.

Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".

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