В Петрозаводске нашли мужчину, подозреваемого в краже

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Ранее полиция вела розыск 43-летнего мужчины, обвиняемого в краже, сообщили в МВД Карелии.
Полиция разыскивала Кирилла Ч., 1975 года рождения. Мужчину подозревают в краже.
Мужчину нашли.
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