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В Петрозаводске нашли странного водителя, устроившего «шоу» на оживленной кольцевой развязке

Новости. Происшествия
14:42, 16 Декабря 2021
фото: кадры из видео

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Стало известно, кто сидел за рулем фургона, катавшегося по «встречке» на Кукковском кольце.

Госавтоинспекция Петрозаводска установила личность водителя фургона, нарушившего правила дорожного движения на Кукковском кольце.

Напомним, 22 ноября камера видеонаблюдения зафиксировала странные маневры водителя фургона, который двигался по Кукковскому кольцу во встречном направлении, заезжая на газон.

Спустя некоторое время камеры видеонаблюдения зафиксировали пешее путешествие водителя аналогичного фургона, припарковавшегося на Кукковке — мужчина падал на снег и в целом плохо координировал свои движения.

Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, водитель — 42-летний уроженец карельской столицы. Выяснилось, что это нарушение — уже не первое для мужчины. В апреле 2021 года он уже привлекался за езду по полосе встречного движения.

В отношении нарушителя вынесен административный протокол. Материалы дела направлены в суд.

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