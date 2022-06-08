В Петрозаводске нашли вандала, расписавшего здания в центре города

Любитель граффити стал фигурантом уголовного дела после росписи зданий на проспекте Ленина и на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал об очередной истории уличного «художника», которая закончилась бесславно.

«Шел однажды ночью 20-летний молодой человек и решил оставить надписи — на доме № 28 по проспекту Ленина, а также на здании Агентства городского развития на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова. Оставил надписи и — скрылся во мгле. Уж не знаю, почему „художник“ был так уверен в своей безнаказанности, но вскоре полицейские идентифицировали молодого человека, нашли и — завели уголовное дело по статье „Вандализм“», — пишет глава города на своей странице в соцсети.

По словам Любарского, агентство городского развития заказало экспертизу. По ее результатам ущерб составил более 16 тысяч рублей. Вандал уже возместил эти деньги Агентству. Но судьбу любителя граффити теперь решит суд.

«Хочется в очередной раз обратиться ко всем, кто любит оставлять подобные „следы в истории“. Не важно, какие мотивы вами движут, не имеет значения, что именно вы рисуете — даже если вам вздумается изобразить безобидные ромашки и розовых слоников, делать это на чужом имуществе нельзя. В Петрозаводске полицейские уже не первый раз находят таких „художников“. И как показывает практика, их истории заканчиваются не только „административкой“, но и „уголовкой“. Думаю, с такими вехами в биографии до высокого искусства добраться будет непросто», — уверен глава Петрозаводска.

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