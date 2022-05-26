Вандалы вырвали массивную цепь из ограждения на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Неизвестные сломали ограждение у газона на набережной в столице Карелии.
В редакцию «Столицы на Онего» читатели прислали фото одного из участков городской набережной, где «поработали» вандалы. Недалеко от памятника «Пирамида» и гостиницы «Космос» неизвестные богатыри вырвали кованную цепь из бетонного столбика. Конструкция служила ограждением для газона.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске от рук вандалов пострадал «Колокол скорби».
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