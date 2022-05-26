Вандалы вырвали массивную цепь из ограждения на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Неизвестные сломали ограждение у газона на набережной в столице Карелии.

В редакцию «Столицы на Онего» читатели прислали фото одного из участков городской набережной, где «поработали» вандалы. Недалеко от памятника «Пирамида» и гостиницы «Космос» неизвестные богатыри вырвали кованную цепь из бетонного столбика. Конструкция служила ограждением для газона.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске от рук вандалов пострадал «Колокол скорби».