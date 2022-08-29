В Петрозаводске нашли водителя, сбившего ребенка в центре города

Автоледи на отечественном автомобиле сбила подростка в день его рождения и уехала с места ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в ходе оперативно — розыскных мероприятий был установлен водитель, ранее сбивший подростка на проспекте Ленина и скрывшийся с места ДТП.

Нарушителем оказалась женщина 1954 года рождения — водитель автомобиля «Лада Калина».

В настоящее время ведется административное расследование.

Напомним, днем 3 сентября в районе дома № 37 по проспекту Ленина автомобиль сбил подростка, перебегавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, не сообщив о произошедшем в ГИБДД, покинул место происшествия. Подросток, которому в тот день исполнилось 15 лет, получил травмы.