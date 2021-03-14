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В Петрозаводске нашли водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе

Новости. Происшествия
12:15, 15 Марта 2021
фото: © Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео
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Водитель, скрывшийся с места ДТП на перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского, установлен, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, 5 марта в 06.22 на перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при совершении поворота направо совершил наезд на пешехода 1971 года рождения. Женщина получила травмы, а водитель покинул место ДТП и о случившемся в ГИБДД не сообщил.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий водитель был установлен. Им оказался 33-летний петрозаводчанин. Он управлял автомобилем Renault Symbol.

Мужчине грозит штраф и лишение права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет.

Ранее на улице Правды в Петрозаводске 41-летний мужчина выбежал на дорогу и оказался под колесами автомобиля.

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Комментарии

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кир
2021-03-15 12:51:17
Типовой сценарий для скрывшегося. Был убит при задержании.
Гость
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