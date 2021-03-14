В Петрозаводске нашли водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе

Водитель, скрывшийся с места ДТП на перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского, установлен, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, 5 марта в 06.22 на перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при совершении поворота направо совершил наезд на пешехода 1971 года рождения. Женщина получила травмы, а водитель покинул место ДТП и о случившемся в ГИБДД не сообщил.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий водитель был установлен. Им оказался 33-летний петрозаводчанин. Он управлял автомобилем Renault Symbol.

Мужчине грозит штраф и лишение права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет.

Ранее на улице Правды в Петрозаводске 41-летний мужчина выбежал на дорогу и оказался под колесами автомобиля.