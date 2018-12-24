В Петрозаводске нашли водителя, сломавшего "звездные ворота" на Кирова

В ночь на 23 декабря водитель автомобиля врезался в новогодние ворота на главной площади, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска установили нарушителя. Им оказался 19-летний водитель ВАЗ-2115, не имеющий права управления автомобилем.

В отношении водителя составлены административные материалы за: оставление места ДТП, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, управление транспортным средством с техническими неисправностями, управление без полиса ОСАГО.



В настоящее время водитель задержан.