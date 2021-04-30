В Петрозаводске назвали имя «Учителя года Карелии – 2021»

Определен победитель республиканского конкурса «Учитель года Карелии – 2021».

За престижное звание боролись 29 педагогов со всей республики в номинациях «Учитель», «Классный руководитель», а также «Дебют» — это номинация для учителей с педагогическим стажем до 5 лет включительно. Победителем конкурса стал учитель английского языка школы № 1 Питкяранты Александр Якушев. Теперь он представит регион на всероссийском уровне, сообщается на сайте правительства республики.

Напомним, в Карелии также прошли конкурсы педагогического мастерства «Воспитатель года» и конкурс на звание мастера года. Лучшим воспитателем стала Виктория Руссу из детского сада «Родничок» Беломорска. Лучшим мастером в системе профобразования республики стала преподаватель петрозаводского Колледжа технологии и предпринимательства Галина Бычкова.