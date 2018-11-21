В Петрозаводске неизвестный поджег дом

Пожар произошел в жилом дома на ул. Торнева, сообщили в МЧС Карелии.

Пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска 20 ноября в 20.44 выехали на ул. Торнева, где горел жилой дом. В результате повреждена входная дверь на площади 0,5 кв м.

Причина – поджог.

Виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.