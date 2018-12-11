В Петрозаводске объявлен конкурс на лучшую новогоднюю иллюминацию

В Петрозаводске стартовал конкурс новогодней иллюминации "Волшебный свет", сообщает мэрия.

"Администрация карельской столицы приглашает организации, предпринимателей, общественные объединения и всех желающих присоединиться к праздничному украшению города", - говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе "Волшебный свет. Петрозаводск – 2019" достаточно оформить новогодними украшениями окна, фасады или территории зданий. Чтобы показать результаты творческих усилий, следует зарегистрироваться на официальной страничке и отправить заявку в одну из выбранных номинаций, сопроводив ее фотографией.

В этом году в положение конкурса внесено существенное изменение: в отдельную номинацию вынесены муниципальные образовательные учреждения - детские сады и школы, которые будут соревноваться между собой.

Конкурс проводится в четырех номинациях: "Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, витрины, входные группы, прилегающая территория"; "Чудесный двор" (праздничное оформление придомовой территории многоквартирных домов); "Рождественское окно", "Лучшее новогоднее оформление муниципального образовательного учреждения: фасады, прилегающая территория, входная группа, окна".

В прошлом году в предновогоднем творческом турнире "Волшебный свет. Петрозаводск" приняли участие более 120 конкурсантов.