В Петрозаводске обнаружен труп на месте пожара в многоэтажке

Спасатели обнаружили труп в доме, в котором случился пожар.

23 марта в 12:41 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 11 человек и 3 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в жилом 10- этажном доме на ул. С.Ковалевской, 7. В 12:58 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в МЧС по Карелии, в помещении сгорела кухня на площади пять квадратных метров.

На месте пожара был обнаружен труп мужчины, пояснили в региональном Следкоме.

Виновные и ущерб устанавливаются, сообщили в пресс-службе министерства.