В Петрозаводске обнаружен труп на месте пожара в многоэтажке

Новости по теме
Загрузка...
Спасатели обнаружили труп в доме, в котором случился пожар.
23 марта в 12:41 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 11 человек и 3 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в жилом 10- этажном доме на ул. С.Ковалевской, 7. В 12:58 пожар был ликвидирован.
Как сообщили в МЧС по Карелии, в помещении сгорела кухня на площади пять квадратных метров.
На месте пожара был обнаружен труп мужчины, пояснили в региональном Следкоме.
Виновные и ущерб устанавливаются, сообщили в пресс-службе министерства.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.03.2019, 19:10
18.03.2019, 12:32
23.03.2019, 21:40
18.03.2019, 19:10
Аналитика
22.03.2019 16:22
Капитал
Компания МегаФон отчиталась о результатах работы за прошлый год.
22.03.2019 12:33
20.03.2019 16:21
20.03.2019 10:10
18.03.2019 14:08
Чтиво
19.03.2019 14:09
Личное мнение
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
18.03.2019 12:32
11.03.2019 11:04
06.03.2019 13:45
Медиа
22.03.2019 10:22
Опрос
Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?
Комментарии