В Петрозаводске обнаружили мертвого мужчину

Пожарные проникли в квартиру и обнаружили труп мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В понедельник, 29 апреля, в 13.00 на пульт пожарно-спасательной службы поступил звонок.

Пожарные прибыли к дому на пр. Ленина, установили 30-ти метровую автолестницу и проникли в квартиру на 4 этаже.

На месте они нашли мертвого мужчину.